شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الجمارك» تضبط عددًا من المنتجات لا تحمل أختامًا ضريبية بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): ‏شاركت الهيئة العامة للجمارك، مع الجهات ذات العلاقة، في الحملة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات عدد من محلات بيع منتجات التبغ بمدينة الخرج. ‏شاركت الهيئة العامة للجمارك، مع الجهات ذات العلاقة، في الحملة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات عدد من محلات بيع منتجات التبغ بمدينة الخرج. ونتج عن الحملة ضبط عددًا من المنتجات لا تحمل أختامًا ضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح. و‏تساهم "الأختام الضريبية" في تعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية إلى المملكة بطريقة نظامية.

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