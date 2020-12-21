طيران الاتحاد الإماراتية تعلق رحلاتها للسعودية حتى إشعار آخر

بعد الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا
أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أنها ستعلِّق، بشكل فوري كل رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تصل إليها في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر.
وقالت الشركة، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرًا لها في بيان اليوم الإثنين، إنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت السلطات السعودية أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.
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