بعد إطلاق صواريخ كاتيوشا عليها..
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأكدت الوزارة- في بيان لها- مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.
يُذكر أنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد –أمس الأحد- بمجموعة من صواريخ الكاتيوشا، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية على الصواريخ.
اقرأ أيضا:
مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي شمالي بغداد
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين استهداف المنطقة الخضراء ببغداد وتؤكد تضامنها مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.