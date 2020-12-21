الصحة: 5 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك خمس فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به في المملكة منذ عدة أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فيروس كورونا، تشمل التالي:

ـ من يعانون حساسية شديدة تتطلب أخذ حقنة الإبينفرين.

ـ الحامل.

- المرضع.

ـ من تخطط للإنجاب خلال الشهرين المقبلين.

ـ من أصيب بفيروس كورونا خلال ٩٠ يومًا قبل أخذ اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفئة المستهدفة بلقاح كورونا في المرحلة الأولى، تشمل: المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة، وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم (٤٠)، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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