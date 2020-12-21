«الصحة» تحذر من تناول الأدوية بدون وصفة طبية أو مخالفتها

حذرت وزارة الصحة من تناول الأدوية أو صرفها من قبل الصيدلي بدون وصفة طبية أو تكرار الوصفة بدون إذن الطبيب المعالج.

وقالت وزارة الصحة أنه يحظر على أي صيدلي أن يصرف دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له مزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يحظر على الصيدلي مخالفة الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك ويثتسنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.

وكذلك يحظر على الصيدلي تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا الأدوية التي تحددها وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يجوز لفني الصيدلية أن يصرف وصفة طبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.

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