الصحة العالمية ترد على إعلام الحوثي: لم نعتذر عن نقل التوأم السيامي للخارج

نفت منظمة الصحة العالمية، ما نشر في وسائل إعلام محلية يمنية، حول اعتذارها عن نقل توأم سيامي موجودين حاليًا بأحد مستشفيات صنعاء، إلى الخارج، لتلقي العلاج.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن- عبر حسابه على تويتر- أنه ينفي ما نشر في وسائل إعلام محلية، عن اعتذار المنظمة نقل توأم سيامي إلى الخارج، مهيبًا بكافة وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية والمصداقية وتحري الدقة عند نقل الأخبار.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن استجابته لاستغاثة مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي الموجودين في المستشفى ووضعهما الصحي الصعب.

وأبدى إغاثي الملك سلمان استعداده لدراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل.

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