مركز الملك سلمان للإغاثة أبدى استعداده لعلاجهما
نفت منظمة الصحة العالمية، ما نشر في وسائل إعلام محلية يمنية، حول اعتذارها عن نقل توأم سيامي موجودين حاليًا بأحد مستشفيات صنعاء، إلى الخارج، لتلقي العلاج.
وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن- عبر حسابه على تويتر- أنه ينفي ما نشر في وسائل إعلام محلية، عن اعتذار المنظمة نقل توأم سيامي إلى الخارج، مهيبًا بكافة وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية والمصداقية وتحري الدقة عند نقل الأخبار.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن استجابته لاستغاثة مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي الموجودين في المستشفى ووضعهما الصحي الصعب.
وأبدى إغاثي الملك سلمان استعداده لدراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل.
اقرأ أيضا:
السعودية تلبي النداء.. وتبدي استعدادها لإنقاذ التوأم السيامي اليمني
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية ترد على إعلام الحوثي: لم نعتذر عن نقل التوأم السيامي للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.