سلالة كورونا الجديدة.. 14 دولة تعلِّق الرحلات الجوية مع بريطانيا

بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، قررت دول أوروبية عدة وقف الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها، كما قررت تركيا وقف الطيران من وإلى أربع دول منها بريطانيا بشكل مؤقت.

وزير الصحة الألماني «ينس شبان» أعلن أن بلاده أوقفت جميع الرحلات إلى بريطانيا منتصف ليل أمس الأحد إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد، وفقًا للتليفزيون الألماني.

وقال شبان إنهم يتعاملون بجدية مع هذا الخطر، في إشارة إلى فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنهم ينظرون في التداعيات على مستوى الخبراء، وخصوصًا مع البريطانيين.

فيروس كورونا الجديد يعزل بريطانيا عن عدة دول أوروبية

وأضاف الوزير أنه اعتبارًا من اليوم الإثنين سيتم الحد من عمليات دخول المواطنين البريطانيين ومن جنوب أفريقيا عبر الطرق البحرية والبرية وعبر خطوط السكك الحديدية بسبب التمحور الذي حدث في فيروس كورونا الجديد.

وعلى نفس المنوال، بدأت دول أوروبية أمس الأحد في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من بريطانيا ، ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات من بريطانيا بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد تنتشر بسرعة هناك.

وقالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار، وكذلك إيطاليا وهولندا أمرا بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

أعلنت الحكومة الأيرلندية في بيان حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة 48 ساعة على الأقل،وبدأ الحظر من منتصف ليل أمس الأحد، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكذلك أوقفت فرنسا جميع قنوات السفر مع بريطانيا لمدة 48 ساعة وبدأ القرار من منتصف ليل الأحد، وقالت إنه يجب استغلال هذه الفترة للتوصل لقرار أوروبي موحد للتعامل مع الموقف في بريطانيا، خشية انتشار فيروس كورونا الجديد.

تركيا وإيران تعلقان السفر من وإلى بريطانيا

كما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده قررت وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بشكل مؤقت لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد.

وكذلك علقت إيران الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوعين على خلفية أنباء ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وقال نائب وزير النقل الإيراني شهرام آدم نجاد في تصريح لوكالة «إرنا»: «بسبب الظروف الجديدة لانتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، تقرر تعليق الرحلات الجوية بين طهران والمملكة المتحدة لمدة أسبوعين».

يأتي الحظر بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومجموعة من العلماء السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة من فيروس كورونافي البلاد أشد عدوى بنسبة 70%.

وفي أمريكا الجنوبية انضمت الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبيرو إلى مجموعة من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أمس الأحد لوقف الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف من سلالة جديدة شديدة العدوى أصبحت معروفة إعلاميا بـ «فيروس كورونا الجديد».

وعلى صعيد الدول العربية، قررت المملكة العربية السعودية تعليق رحلات الطيران الدولية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، حظر رحلات الطيران القادمة من هناك، وإدراج الدولة الأوروبية ضمن الدول ذات الخطورة العالية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد فيها.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتية، أن قرار حظر الطيران القادم من المملكة المتحدة، تم اتخاذه «بناء على تعليمات السلطات الصحية».

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