تراحم: 11500 مستفيد من السجناء وأسرهم خلال 3 أشهر

تضمنت سلالًا غذائية وسداد ديون وأجهزة تابلت..
أوضحت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، أنها دعمت «11.586» مستفيدًا ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم، في جميع أنحاء المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م «يوليو – أغسطس – سبتمبر».
وذكرت تراحم –عبر تويتر- أن (8099) استفادوا من السلال الغذائية، و(338) استفادوا من دعم التعليم الجامعي، و(6979) استفادوا من المساعدات العينية، و(167) استفادوا من سداد الإيجار.
كما استفاد (2019) من كسوة الأعياد، و(597) من توفير الأثاث، و(36) من توفير الدواء، ومستفيد واحد فقط من توفير مسكن، و(5) مستفيدين من العيادات، و(92) من سداد الفواتير، و(821) من برامج التوظيف.
و(4) من ترميم المنازل، و(23) من سداد الديون، و(864) من الكفالات الشهرية، و(1563) من متابعة معاملات المستفيدين بالجهات الخاصة، و(200) من أجهزة التابلت للتعليم عن بُعد.
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