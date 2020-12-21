السعودية اليوم / مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي نائب السفير الأسترالي لدى المملكة



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

التقى مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في مقر المركز بالرياض اليوم، نائب السفير الأسترالي لدى المملكة داميان وايت.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين.

وقدم الدكتور عبدالله المعلم شرحًا عن الخِدْمات التي يقدمها المركز للدول المحتاجة حول العالم التي شملت 55 دولةً أبرزها اليمن، وما يقوم به المركز من أنشطة لإيصال المساعدات إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وأشاد الدبلوماسي الأسترالي بالمستوى المهني المتميز للمركز ودوره الإنساني المهم في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.

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13:47ت م

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