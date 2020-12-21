

طرابلس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 640 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الليبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.200 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1369 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 65.532 حالة .

// انتهى //

13:23ت م

0059



طرابلس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 16 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الليبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.200 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1369 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 65.532 حالة .// انتهى //13:23ت م0059

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.