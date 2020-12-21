

إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1792 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجل 1680 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 409085 حالةً منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سجل 62 وفاةً، ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9392 حالةً.

// انتهى //

13:16ت م

0054



إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 458968 حالةً، منها 40491 حالةً نشطةً.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجل 1680 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 409085 حالةً منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سجل 62 وفاةً، ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9392 حالةً.// انتهى //13:16ت م0054

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 1792 إصابةً جديدةً في باكستان بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.