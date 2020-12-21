شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص في الخرج والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، وقالت الوزارة في بيان لها : "أقدم عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل خالد بن فراج بن حماد الدوسري - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري - سعودي الجنسية - اليوم الاثنين في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.