شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيولوجية" لـ "اليوم" : المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ٦:0٤ صباحاً هزة أرضية في جنوب غرب دولة الكويت الشقيقة بقوة 4.08 على مقياس ريختر وعمق 11.17. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل بأن هذه الهزة الأرضية التي حدثت جنوب غرب دولة الكويت صباح اليوم لم تؤثر على الحدود أو المناطق السعودية وتُعد من الهزات المتوسطة على مقياس ريختر

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