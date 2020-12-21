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بالفيديو.. أهالي قرية درب الإبل يطالبون بحلول لمشاكل الطريق الدولي

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2020-12-21

بالفيديو.. أهالي قرية درب الإبل يطالبون بحلول لمشاكل الطريق الدولي

تتوقف حركة السير عند هطول الأمطار وجريان الوادي

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

طالب عدد من أهالي قرية درب الإبل التابعة لمحافظة حفر الباطن الجهات المعنية بإيجاد حلول للطريق الدولي الواقع أمام قريتهم حيث تتوقف حركة السير عند هطول الأمطار وجريان الوادي ولعدم وجود قناة تصريف تُشل حركة السير وتصل المياه إلى القرية.

ونفذ عدد من شباب قرية درب الإبل عدداً من المبادرات كتشجير القرية بجهودهم الذاتية وكذلك ترصيف مدخل القرية بالإضافة إلى تقديم الضيافة إلى المسافرين المتعطلين بسبب الأمطار، كما يعمل شباب القرية على حماية فيضة السدر من الرعي الجائر بالتعاون مع الجهة المختصة.

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وتعتبر قرية درب الإبل التابعة لمحافظة حفر الباطن من أقدم القرى الواقعة على طريق الشمال الدولي، وتأسست القرية عام 1974 م على يد الشيخ عمش بن شخير بن طواله -رحمه الله- بعد موافقة الملك فيصل.

وسميت قرية درب الإبل بهذا الاسم بسبب موقعها الذي يعتبر -قديمًا- ممراً رئيسياً لقوافل الحجاج والتجارة بين نجد والعراق، وفي الوقت الحالي يوجد في القرية عدد من الخدمات كمركز صحي ومدارس بنين لجميع المراحل بالإضافة إلى شبكة مياه موصلة لجميع المنازل ، وتعمل وزارة الإسكان على إطلاق مخطط درب الإبل ليستفيد منه المواطنين

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