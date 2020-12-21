سناتور أمريكي: ما فعلته روسيا بمثابة إعلان حرب ويجب الرد بقسوة 

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، ميت رومني، إن الهجوم السيبراني من روسيا على الولايات المتحدة يُعد بمثابة عمل من أعمال الحرب، مطالبًا بأن ترد واشنطن بنفس القدر وأكبر.

وانتقد رومني الرئيس دونالد ترامب الذي دافع عن روسيا واتهم الصين بدلًا عنها رغم أن الأدلة تشير إلى بصمات موسكو بوضوح، على حد تعبيره.

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة الماضية، قائلًا: يمكننا أن نقول بوضوح تام أن الروس هم من شاركوا في هذا النشاط، وفي المقابل، نفت روسيا ضلوعها في الهجوم.

وأوضح رومني في مقابلة مع شبكة CNN: ما فعلته روسيا هو أنها أوضحت أنها قادرة على شل مقدرتنا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والاتصالات، هذا هو ما تفعله الدول في أوقات الحرب لتركيع أعدائها، لذا فهو أمر خطير للغاية وإهانة شنيعة للولايات المتحدة، إهانة يجب مواجهتها برد قوي، ليس فقط بالكلام والخطابات بل أيضًا بهجوم سيبراني بنفس القدر وأكبر.

وتابع: يعد هذا غزوًا خطيرًا ومضرًا للفضاء الإلكتروني، وله تداعيات هائلة على الأمن القومي.

أكبر اختراق في تاريخ الولايات المتحدة

وكان قد وُصف الهجوم السيبراني بأنه أكبر اختراق في تاريخ الولايات المتحدة، وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، إن الخسارة كانت كبيرة، ومازال المختصون يحاولون تحديد مدى اتساع هذا الهجوم، وسوف يستغرق الأمر أسابيع للاكتشاف وأشهر للإصلاح.

ويُذكر أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى شركة مايكروسوفت التكنولوجية، ووزارة الدفاع الأمريكية والداخلية والخارجية وحكومة محلية في ولاية أريزونا، بالإضافة إلى شبكات وزارة الطاقة وإدارة الأمن النووي الوطنية، التي تدير مخزون الأسلحة النووية في البلاد، و6 وكالات فيدرالية.



