2020-12-21

وزير الصحة الألماني: لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الحكومة الألمانية اليوم بأن لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” فعالة لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان: “لا تأثير للسلالة الجديدة لفيروس كورونا على اللقاحات المضادة”، وأضاف: “لقاح فايزر ـ بايونتيك فعال ضد السلالة الجديدة من كورونا”.

وأعلنت كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى من السلالة السابقة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أفاد أن شدة تفشي سلالة الفيروس الجديدة أجبرته على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بعدما تراجع جونسون عن قراره السابق بتخفيف التدابير خلال موسم الأعياد “للأسف: إن السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا السيطرة عليها”.

واكتشف العلماء السلالة الجديدة، التي يعتقدون أنها تنتقل أسرع بنسبة 70%، أول مرة لدى مريض في سبتمبر الماضي، وأبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الحكومة عندما كشفت عملية إعداد نماذج الخطورة الكاملة للسلالة الجديدة.

وخلص خبراء الاتحاد الأوروبي إلى أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 فعالة في الوقاية من السلالة الجديدة، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد.

