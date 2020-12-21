2020-12-21

الشيخ راجح العجمي في ذمه الله.. قبس من أشهر خطبه ومواعظه

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين، الشيخ راجح العجمي، والذي اشتهر بلقب “شاعر الدعوة”، وسيتم الصلاة عليه بعد صلاة العصر في محافظة الدلم.

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم “#الشيخ_راجح_العجمي_في_ذمة_الله” بنشر مقاطع للفقيد، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وعلق دهيم أبو سامي بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله له الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وقال أبو نواف الأكلبي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ناعياً الشيخ الراحل:

رحمك الله ياشيخ راجح.

شيخ الدين والمرجله والشعر الجزل.

كان مسخر شعره لخدمه الدين وخدمه

الوطن والمواطن وناصح وموجه للجميع

وكانت رايته بيضاء مع الجميع رحمه الله

وتوجه هاشم السالم بالدعاء للشيخ الراحل “رحم الله الشيخ راجح العجمي رحمه واسعة وغفر الله لنا وله .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال د.موسى بن سمير الحيسوني: “رحم الله الشيخ راجح العجمي وأسكنه فسيح جناته فقد كان رحمه الله صاحب دعوة ونصح وشعر يدعو إلى الحث على العقيدة والمنهج القويم وجمع الكلمة ووحدة الصف ومكارم الأخلاق، تعازينا لأهله ومحبيه”.

ونشر بوفهد مقطع فيديو للشيخ الراحل وعلق عليه بقوله “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم”.



