إنجاز 25% من مشروع سما أبها والتمديد لمقاول ستة أشهر

2020-12-21

متابعات الخليج 365 – سلمان ال مقرح – ابها

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قام المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير ممثلاً في اللجنة الفنية بالمجلس اليوم بزيارة مجدولة لبعض المشاريع التي تنفذها الأمانة في مدينة أبها، حيث شارك في الزيارة من الأمانة المهندس علي مفتاح والمهندس مقرن الشهراني والمهندس سعيد الشرفي، وأوضح متحدث المجلس مبارك الشهراني أن الزيارة شملت عدة مشاريع بالمدينة ومنها:

شارع الثلاثين

يقع المشروع بحي المنسك والمقاول المنفذ مؤسسة مسفر العبيدي، والعمل يسير بشكل جيد ولا توجد عوائق حاليا.

وتم التمديد له ستة أشهر ومن المتوقع الانتهاء منه في المدة المحددة. حيث سيصبح المشروع عند اكتماله طريقاً ناقلاً للحركة من أحياء النميص والمنسك والمروج إلى طريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلطان باتجاه تهامة والخميس.

درء أخطار السيول

يهدف المشروع لدرء أخطار السيول وتحسين بيئة ضفتي وادي أبها. والمقاول المنفذ للمشروع هي مؤسسة نطف. والعمل يسير بشكل جيد وهناك تواجد جيد للعمالة في الموقع. ويجرى العمل في أعمال الري والإضاءة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل الإجازة الصيفية لهذا العام.

سما أبها

مشروع سما أبها مقاولة شركة نطف حيث تم الانتهاء من قرابة ٢٥٪ من المشروع حسب إفادة المقاول والاستشاري، ويتكون المشروع من عدة مكونات : مسرح مكشوف، ملاعب، مدرجات زراعية، ومنطقة ألعاب ومناطق ستخصص للاستثمار وشلالات. وسوف تتم متابعة هذه المشاريع بصفة دورية.



