شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات منطقة مكة على موعد مع سحب ممطرة.. حتى 8 مساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم (الاثنين)، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبب في تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الكامل والجموم وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزئين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.