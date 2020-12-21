المعهد الصناعي الثانوي بمكة يحول 11 مكتبة تقليدية إلى رقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة في تحويل وتطوير عدد 11 مكتبة للكتب بأقسام ومباني المعهد إلى مكتبة رقمية تحفز منسوبي المعهد والمتدربين على القراءة.

وتأتي تلك الخطوة كمشاركة في مبادرة إمارة مكة المكرمة لمشاريعها الحيوية للمجتمع المكي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" والذي ينظمه ملتقى مكة الثقافي في نسختها الخامسة 1442هـ.

جدير بالذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة ضمن الجهات التعليمية والتدريبية المميزة في العاصمة المقدسة والذي لديه مساهمات عدة سواء في الصيانة التطوعية أو الخدمية أو مشاركات ومبادرات أخرى تثري المتدربين وتزيد من حيويتهم وعطائهم داخل المعهد وخارجه بأفضل صور التطوير وزرع القيم.

وجاءت مشاركة المعهد كعادته في انتقاء الأفكار النوعية لأجل الفائدة الأكبر والأكثر، حيث شارك ببرنامج كيف نكون قدوة في العالم الرقمي بتحويل عدد 11 مكتبة للكتب إلى عدد 11 مكتبة رقمية بلا كتب ورقية.

وقد أعرب مدير المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة المهندس سفر الغامدي أن هذه الفكرة وغيرها من المبادرات التي ينفذها المعهد هي لإثراء المتدرب وتنميته بأفضل ما يكون ومن باب كذلك المنافسة الشرفية بين الدوائر الحكومية الأخرى لأجل تميز وارتقاء وطن، حيث تم انجاز ما نسبته 80% من المشروع، وسيتم تدشين المكتبات قريباً وقدم شكره الجزيل لأمير المنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل على رعايته لهذا البرنامج الحيوي والذي يزيد في اثراء وتنافس وتطوير المؤسسات كافة سواء كانت خاصة أو حكومية بمنطقة مكة المكرمة كما هو معلوم وملاحظ وما هذه المبادرة الا جزءً من اثرائه لنا ولغيرنا في المنطقة حتى تكون مكة أذكى من المدن الذكية.

وشكر مدير المعهد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على دعمه للمعهد في جميع برامجه وانشطته.

وأكد مدير المعهد على أن الافتتاح سيحتوي على مسابقات كبرى وثرية للمتدربين واخرى للمنسوبين وثالثة لمتابعين حسابات المعهد في تويتر والسناب ممن هم خارج المعهد.