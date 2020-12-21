السعودية | اليوم أطول ليلة وأقصر نهار بالسعودية.. والشتاء 89 يوماً

شكرا لقرائتكم اليوم أطول ليلة وأقصر نهار بالسعودية.. والشتاء 89 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 01:02 مساءً؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يبلغ طول فصل الشتاء 89 يوماً؛ علماً أن المسافة بين الشمس والأرض اليوم تبلغ 147.172.000 كم تقريبًا".

كما تابع: "اليوم عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، اليوم أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام، ونهار اليوم في الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي".

وأوضح أنه من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الشتوية، التي قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاء محدودة من حائل والقصيم حفر الباطن وربما الزلفي وجازان.