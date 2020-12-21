السعودية | حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة

شكرا لقرائتكم حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في لحظة وثقتها وسائل الإعلام المرئي والمكتوب، قامت اختصاصية مختبر سعودية بحقن لقاح كورونا في ذراع وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

وأكدت اخصاصية المختبر، حسناء أبو بكر، في حديثها لـ"العربية.نت" عدم علمها بأنها ستقدم الجرعة لوزير الصحة إلا قبل ساعة من عملية حقن اللقاح، حينها شعرت بالفرح الشديد لهذه الثقة الغالية.

توتر.. وصورة تذكارية

وقالت خريجة كلية العناية الطبية بالرياض التابعة لجامعة اليمامة: "عند قدوم الوزير شعرت بتوتر الإضاءات، إلا أنني بدأت بالحقن وشعرت بأنه مريض عادي، ويجب عليّ القيام بدوري في الحقن، كما ساعدني بذلك بشاشة الدكتور توفيق الربيعة، الذي قدم الشكر والدعوات لي ولفريق العمل فرداً فرداً، فحين سمعت من الوزير كلمات التشجيع خنقتني العبرة، ولم أعرف كيف أرد من فرط السعادة، فطلبت التقاط صورة معه، ووافق على أخذ لقطة تذكارية".

وزير الصحة توفيق الربيعة واختصاصية المختبر حسناء أبو بكر

كما أضافت: "أنا متخصصة في المختبرات الإكلينيكية. واختصاصيو المختبرات من أقدر الممارسين الطبيين على الحقن، وذلك لقيامهم بعمليات سحب العينات من الدم أو عمليات التبرع بالدم، وعملية تحديد الوريد الذي يتم سحب الدم منه، فالعمل سهل لأي ممارس طبي كطبيب الطوارئ أو الممرضات أو طبيب عام، وكل التخصصات يمكن أن تعطي حقنة العضل".

وتابعت: "أحمد الله قبل كل شيء، ثم أشكر الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المساندة والرعاية للشعب السعودي، والحرص على صحة المواطن والمقيم، والذي أعطى المرأة السعودية هذه الفرصة لإثبات ذاتها وجدارتها في مختلف المجالات التي أبدعت فيها، وحققت فيها الانتصارات، كما أشكر أسرتي التي كانت لي خير سند ومعين".

كما أكدت "يكفيني فخراً أني مثلت المرأة السعودية ومثلتُ الممارسات الصحيات القادرات على التميز والإنجاز، واللاتي أوصلن للعالم أنهن داعمات لمجتمعهن".

هذا وأوضحت حسناء أن "هناك آلاف المواطنين أحضروا آباءهم وأمهاتهم لأخذ الجرعات، في أجمل صور البر والإيثار والخوف عليهم، وهذا ما لمسناه خلال فترة العمل المستمر في المستشفى الميداني، والذي لم يتوقف العمل فيه عن أخذ اللقاحات".

وأبانت أن اليوم الرابع شهد عملا متواصلا دون توقف، وسط مشاعر السعادة التي يعيشها الكادر الطبي والممارسون لهذا العمل، الذين لا يسمعون إلا الدعوات، فالدفعة الأولى خصصت لكبار السن.

يذكر أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن قبل 5 أيام عن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى السعودية، حيث تلقى اللقاح مع بداية حملة التطعيم، وقال إن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة.. وعلى أن يكون اللقاح آمنا".