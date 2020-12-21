شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق معارض السيارات في حي النسيم بالرياض بعد حوالي 44 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عملت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والشرطة والمرور، اليوم الاثنين، على تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض الصادر في عام 1439 هـ والمتعلق بمعالجة وضع معارض السيارات بحي النسيم.

وأغلقت اللجنة مداخل معارض السيارات بالنسيم بالصبات ووضع فرق مرورية لمنع دخول السيارات والسماح فقط بخروج المركبات من المعارض، كما باشرت الفرق الرقابية في بلدية النسيم بوضع ملصقات على معارض السيارات في حي النسيم تشير فيه إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق.

ووضع بعض ملاك المعارض، لوحات تشير إلى تفاعلهم مع قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تطوير معارضهم والالتزام بمتطلبات التطوير خلال المرحلة القادمة.