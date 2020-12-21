"أمن الطرق" يدعو قائدي الشاحنات لعدم دخول المدن في الأوقات الغير مسموح بها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شددت القوات الخاصة لأمن الطرق على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة بعدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات الغير مسموح بها. شددت القوات الخاصة لأمن الطرق على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة بعدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات الغير مسموح بها. ونصحت قائدي الشاحنات بالتأكد من وجود العواكس وحواجز السلامة، والتأكد من سلامة الإنارة الجانبية، وعدم زيادة الحمولة عن الحد المسموح به. كما أكدت ضرورة تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، والالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات.

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