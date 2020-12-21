سبب وفاة راجح سالم العجمي الشاعر والداعية السعودي

أعلنت وسائل إعلام محلية بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، عن وفاة الشاعر راجح بن سالم العجمي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما.

وكتبت صفحة الشاعر راجح العجمي الرسمية عبر تويتر:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شي عنده بأجلٍ مسمى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل والدي صاحب هذا الحساب راجح بن سالم العجمي إلى رحمة الله نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

وقالت مصادر عائلية إن صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمقبرة الصحنه بدلم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وغرد حساب أخر عبر تويتر:" اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله داراً خيراً من داره، واهلاً خير من اهله اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفواً وغفراناًكفين للدعاء".

وأضاف حمد بن وركان:" اللهم اغفر له وارحمه والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان عرفناه ونعم الرجل ونعم الخلق اغلب قصايده فـالدعوه الى الله والحث على فعل الخير آسأل الله ان يجعلها في موازين حسناته".

كما كتب حساب سعود بن بليه بن بدره:" ببالغ الحزن والأسى نقدم أحر التعازي وصادق المواساة لقبيلة آل شامر العجمان في وفاة الشيخ راجح سالم العجمي ونخص بالعزاء أبناء الفقيد وذويه ومحبيه ، اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين".

ونعى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر راجح بن سالم العجمي، الذي اوفته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما.

ونفت مصادر عائلة كافة الانباء المترددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة ان وفاته بكورونا عار عن الصحة ولا اساس لها.