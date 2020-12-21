شملت المطاعم والترفيه والتعليم والصحة
أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية يبلغ (16,125) ريالًا.
ونشر المجلس- عبر حسابه على تويتر- إنفوجرافًا، ذكر فيه أن أعلى إنفاق شهري للفئة العمرية (60 – 64) سنة بلغ (23435) ريالًا، فيما كان أعلى متوسط إنفاق شهري للفئة العمرية (55 – 59) سنة هو (21840).
وأضاف المجلس أنه- وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء- فإن أدنى متوسط إنفاق شهري لرؤساء الأسر فئة (20 – 24) هو (9146) ريالًا.
وأشار المجلس إلى أن مجموعة الإنفاق الرئيسة للأسرة كانت كالتالي: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة، والمطاعم والفنادق، والتعليم، والترفيه والثقافة، والنقل، والصحة، وتأثيث المنزل، والسكن والكهرباء والمياه والغاز، والملابس والأحذية، والأغذية والمشروبات.
اقرأ أيضا:
«مجلس شؤون الأسرة» يوضح نسبة ذوي الإعاقة بالسعودية وحقوقهم
«شؤون الأسرة» يكشف مفاجأة: 77% من السعوديين لا يمارسون الرياضة
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الأسرة: 16 ألف ريال متوسط الإنفاق الشهري للأسر السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.