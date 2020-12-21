انقلاب شاحنة ومصرع قائدها في الباحة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة 22:56 مساء أمس الأحد بعقبة الملك فهد بالباحة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود انقلاب شاحنه من نوع دينا ووجود إصابة محتجزه بداخلها.

وأردف تولت فرق الدفاع المدني تخليص الاحتجاز وبعد الكشف على الإصابة من قبل الفرقة الإسعافية واتضح أنه قد فارق الحياة.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ أو عن طريق تطبيق «أسعفني» عبر الأجهزة الذكية. لا قدر الله و عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .