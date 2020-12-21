الجهني: نهار اليوم الأقصر في السنة بـ10 ساعات ونصف

أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن نهار اليوم الإثنين هو أقصر نهار بالسنة، بسبب بدء الانقلاب الشتوي، وتبلغ عدد ساعاته «١٠ ساعات ونصف الساعة».

وقال الجهني، عبر حسابه على تويتر، إن ليلة الإثنين هي أطول ليلة خلال العام الحالي، وهي ليلة الانقلاب الشتوي، وعدد ساعات الليل فيها «١٣ ساعة ونصف الساعة»، بينما نهار الإثنين هو الأقصر ويبلغ عدد ساعاته «١٠ ساعات ونصف الساعة».

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، ذكرت- في وقت سابق- أن الكرة الأرضية تشهد يوم الإثنين (21 ديسمبر 2020) حدوث الانقلاب الشتوي عند الساعة (01:02) بعد الظهر بتوقيت السعودية، وهو ما يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي منها.

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