بالفيديو.. الدكتور العنزي: لقاح كورونا يغطي أكثر من سلالة للفيروس

أوضح استشاري العناية المركزة، الدكتور صفوق العنزي، أن استخدام لقاح كورونا أصبح أمرًا حتميًا، مشيرًا إلى أنه مهما حدثت طفرات جينية ومهما تغيرت سلالات الفيروس، فإن اللقاح يغطي أكثر من سلالة.

وقال الدكتور العنزي لقناة «الإخبارية» إن تحور أي فيروس هو أمر معلوم من مئات السنين، موضحًا أنه منذ بداية الأزمة وهناك احتمالية لحدوث طفرات لفيروس كورونا.

وتابع الدكتور العنزي قائلا: إن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التزام الناس بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أنه لم يثبت حتى الآن أن كورونا أصبح أكثر فتكا، وهو ما حدث مع الإنفلونزا الإسبانية منذ مائة عام حيث تحور الفيروس وأدَّى لوفاة الملايين، وهو الأمر الذي لم يحدث مع فيروس كورونا.

وأضاف أنه في السعودية ومع التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، قلت نسبة الإصابة ولم تحدث أي طفرات للفيروس، موضحا أنه وفقا للدراسات الأخيرة فإن 90% من المجتمع السعودي ملتزم بإجراءات كورونا.

فيديو | استشاري العناية المركزة د.صفوق العنزي لـ #الإخبارية: استخدام لقاح #كورونا أصبح أمراً حتمياً.. ومهما حدثت طفرات جينية ومهما تغيرت سلالات الفيروس فإن اللقاح يغطي أكثر من سلالة pic.twitter.com/s6Fndsic2c — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 21, 2020

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