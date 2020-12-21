السعودية اليوم / "الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الكامل والجموم وخليص



جدة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبب في تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الكامل والجموم وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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11:00ت م

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