السعودية اليوم / رصد زلزال بقوة 4ر4 درجات جنوب غرب الكويت



الكويت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم زلزالًا بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

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10:09ت م

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