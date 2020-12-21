السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 وفاة



نيودلهي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الهند 24 ألفا و337 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 333 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 145 ألفا و810 وفيات.

// انتهى //

07:58ت م

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نيودلهي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت الهند 24 ألفا و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و55 ألفا و560 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 333 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 145 ألفا و810 وفيات.// انتهى //07:58ت م0016

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