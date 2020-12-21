استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 21 ديسمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، في مستهل تعاملات هادئة بعد يومين من عطلة عالمية.



وأمس وأول أمس عطلة أسبوعية في بورصات الذهب العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، 226.78 ريال (60.48 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 198.44 ريال (52.92 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 170.09 ريال (45.36 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 132.29 ريال (35.28 دولار).

وبقي سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند فتح تعاملات اليوم الإثنين عند 7053.75 ريال (1881 دولارا) وهو نفس سعر الأمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1587.49 ريال (423.33 دولار).

وكانت أسعار الذهب العالمية قد اختتمت تعاملات يوم الجمعة الماضي (آخر التعالمات العالمية) عند مكسب للأسبوع الثالث على التوالي، لكنه تراجع نسبيا في التعاملات اليومية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1884.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش.

أما على مستوى الأسبوع، فقد ارتفع الذهب 2.4%. لكنه تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1889.40 دولار.