- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل
الإثنين 21 ديسمبر 2020
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، في مستهل تعاملات هادئة بعد يومين من عطلة عالمية.
وأمس وأول أمس عطلة أسبوعية في بورصات الذهب العالمية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، 226.78 ريال (60.48 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 198.44 ريال (52.92 دولار).
وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 170.09 ريال (45.36 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 132.29 ريال (35.28 دولار).
وبقي سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند فتح تعاملات اليوم الإثنين عند 7053.75 ريال (1881 دولارا) وهو نفس سعر الأمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1587.49 ريال (423.33 دولار).
وكانت أسعار الذهب العالمية قد اختتمت تعاملات يوم الجمعة الماضي (آخر التعالمات العالمية) عند مكسب للأسبوع الثالث على التوالي، لكنه تراجع نسبيا في التعاملات اليومية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1884.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش.
أما على مستوى الأسبوع، فقد ارتفع الذهب 2.4%. لكنه تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1889.40 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.