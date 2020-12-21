الحصيني يتوقع هطول أمطار اليوم وحتى غد الثلاثاء بعدة مناطق

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء ببعض المناطق في المملكة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هطول الأمطار سيستمر من اليوم الاثنين حتى صباح يوم غد (الثلاثاء)، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وشمال منطقة الرياض.

كما توقع أن يصاحب هذه الأجواء نشاط رياح متوسطة السرعة على شرق المناطق الغربية وعلى المنطقتين الشرقية والشمالية من المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

