2020-12-21

السفارة في اليابان: نتابع آثار زلزال آوموري ومواطنونا بخير

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة جميع المواطنين والمبتعثين بعد زلزال محافظة آوموري العنيف.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة آوموري بقوة (6.3) درجة.

ودعت السفارة الجميع بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما دعت إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ من خلال الأرقام التالية:

09055833862

0335895242