رصد زلزال بقوة 4.4 درجة جنوب غرب الكويت

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم زلزالًا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت.

وأضاف الدكتور عبدالله العنزي أنه تم رصد الزلزال على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

