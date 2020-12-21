شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن السيبراني" يوجه نصيحة للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، نصيحة للطلاب، أثناء تأديتهم الاختبارات النهائية عن بعد. وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، نصيحة للطلاب، أثناء تأديتهم الاختبارات النهائية عن بعد. وقال المركز "احرصوا على حماية حساباتكم بكلمة مرور قوية ومختلفةقفل مغلق بمفتاح سيوف متقاطعة ولا تشاركونها مع أي شخص حتى لو ادّعى أنه من الدعم الفني للمنصة". وأضاف : منى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لطلابنا وطالباتنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح في اختباراتهم النهائية.

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