شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في اليابان: مواطنينا بخير ونتابع آثار زلزال "آوموري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طوكيو (صدى): أعلنت سفارة المملكة في اليابان أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة آوموري بقوة (6.3) درجات. أعلنت سفارة المملكة في اليابان أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة آوموري بقوة (6.3) درجات. وأكدت سلامة المواطنين السعوديين، داعية الجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث. كما دعت إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ من خلال الأرقام التالية: 09055833862 0335895242

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