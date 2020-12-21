شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب بيطري يعثر على نعجة مريضة بجوار حاوية قمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عثر الطبيب البيطري، جهاد إبراهيم الخراز، على نعجة مريضة ألقاها صاحبها بالقرب من حاوية قمامة للتخلص منها.
ووثق الطبيب لحظة عثوره عليها، حيث بادر بتقديم الإسعافات لها لإبقائها على قيد الحياة، ثم نقلها إلى سيارته وأطعمها.
وأكد أن حالتها تحسنت بشكل طفيف لكنها تحتاج لرعاية طبية، لكونها تعاني من التهاب رئوي.
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