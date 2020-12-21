أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تنصح هذه الفئة بعدم أخذ لقاح كورونا.. وتوضيح من «الجوازات» بشأن تمديدات تأشيرات الزيارات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في مناطق المملكة في حالة نزول أو استقرار وتذبذب على مستوى تسجيل الحالات، مؤكدة أن جميع الجهات تقوم بأعمالها لمتابعة الإجراءات، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (17) قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم، صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة(قاضي/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج).

الصحة: لا نوصي بأخذ لقاح كورونا لمن يعاني من حساسية شديدة

أوضحت وزارة الصحة، أن 400 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح لا تصل بالشخص لمرحلة المناعة المطلوبة، وأشارت إلى بدء إعطاء اللقاح للفئات ذو الأولوية ولله الحمد أوضاعهم طيبة، مؤكدة أنها تنتظرهم لتلقي الجرعة الثانية وهي مهمة جدًا، وتابعت أن من يعاني من حساسية شديدة ومفرطة تؤدي إلى التنويم أو أخذ إبرٍ معينة، لا نوصيه بأخذ اللقاح، بينما التحسس المحدود لا يمنع من أخذ اللقاح.

«الصحة»: لم تظهر أي أعراض على الحاصلين على لقاح كورونا

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المراحل المهمة في مواجهة جائحة كورونا بدأت الأسبوع الماضي من خلال الاقتراب إلى النهايات التي ينشدها الجميع للوصول إلى مراحل السيطرة التامة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني.

بعد أشهر من توقفها.. الصحة تمنح الضوء الأخضر لمنسوبيها للتمتع بالإجازات السنوية

منحت وزارة الصحة الضوء الأخضر لمنسوبيها بالتمتع بالإجازات السنوية، اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد توقفها منذ تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تعميم صادر من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية وزعته الوزارة اليوم على جميع الإدارات وفروع الوزارة بالمناطق.

أسرع انتشارًا وبها 23 تغيرًا عن الأولى.. سلالة كورونا الجديدة تحجب بريطانيا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، «رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا؛ حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة»، موضحة أنها تجري اتصالات مع مسؤولين في بريطانيا حول ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر من سابقتها، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكًا منها.

عالم فيروسات لـ«عاجل»: طفرات كورونا الجديدة لن تؤثر على كفاءة اللقاح

قال الباحث في علم الفيروسات الدكتور عبدالله القيسي إن الطفرات التي حدثت في فيروس كورونا سارس٢ المسبب لوباء كوفيد١٩ لم تؤدِّ لسلالة جديدة حتى الآن، إلا أنها أظهرت تحورات في بعض بروتينات الفيروس التي كان من المتوقع حدوثها، وحذر القيسي في تصريحات لـ«عاجل» من استخدام مصطلح «سلالة» أو «strain»، مشيرًا إلى أن الطفرات التي حدثت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، لم ترق لسلالة، لكن تصنف كتحور بسيط لنفس الفيروس «variant».

بدء تطبيق «الرصد الآلي لمخالفات لوحات المركبات» ومسؤول يكشف آلية عملها

بدأت قوات أمن الطرق، اليوم الأحد، في تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحات المركبات، وأوضح متحدث في أمن الطرق، أن هذا الرصد يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية متمثلة في الأمن العام وأمن الطرق لرفع السلامة المرورية؛ سعيًّا للحد من موقع الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، لافتًا إلى أن هناك منظومة من الكاميرات الذكية لرصد مخالفات تعليمات السير آليًا، ومن ثم تقوم مراكز المعالجة في تحليل هذه البيانات وتحديد أنواع المخالفات، وتسجيلها على صاحب الواقعة آليًّا.

«التعليم»: نتائج الاختبارات عبر «نور».. وبإمكان أولياء الأمور الاطلاع عليها

قالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، اليوم الأحد، إن اختبارات الفصل الدراسي التي أجريت «عن بُعد» تتم للمرة الأولى عبر منصة «مدرستي»، لافتة إلى أن النتائج سيتم نشرها عبر نظام «نور»، مضيفة أن «آلية ظهور النتائج، سيتم نشرها عبر نظام (نور)، وبإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها من خلال التفاعل مع هذه البوابة».

جاء ذلك في تصريحات المتحدثة باسم الوزارة لفضائية «الإخبارية»، مؤكدة أن الطلاب أصبحت لديهم خبرة في التعامل مع المنصة والاختبارات عن بُعد، نتيجة التدريب المقدم لهم من المعلمين ودعم أولياء الأمور.

«الجوازات»: تمديدات تأشيرة الزيارة لا تزيد عن 180 يومًا.. واستثناء بلدين

جدّدت المديرية العامة للجوازات، التأكيد على «ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرات الزيارة عن ١٨٠ يومًا»، مشيرة إلى أنه يمكن استثناء الأخوة اليمنيين والسوريين من هذه التعليمة، وعبر حسابها على «تويتر»، قالت «الجوازات»: «التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك».

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتًا إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح سطحية نشطة على 5 مناطق، موضحًا أنه يُتوقّع أن تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي (حائل و القصيم)، كذلك على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة ـ الباحة ـ عسير) تشمل السواحل منها.

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