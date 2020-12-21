الحصيني: هطول أمطار متفاوتة الشدة على 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء) على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وشمال منطقة الرياض.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متوسطة السرعة، على شرق الغربية، وعلى المنطقة الشرقية والشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير تشمل السواحل منها.

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