تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، وعوالق ترابية ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق»، وعسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومه، خميس مشيط، محايل، البرك»، وجازان «الدرب، جازان، فرسان، أبوعريش، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب»، والباحة «الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، فرعة غامد الزناد، قلوة»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتؤثر نفس الحالة المناخية السابقة على مكة المكرمة «الطائف، ميسان، الجموم، الكامل، خليص»، والحدود الشمالية «رفحاء، طريف»، وكذلك المدينة المنورة «المهد، وادي الفرع، المدينة المنورة».

أما مواقع «العلا، خيبر، المدينة المنورة» بمنطقة المدينة المنورة، فتشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة على مكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية»، الرياض «عفيف»، وهناك أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقة القصيم «البكيرية، الرس، رياض الخبراء، عيون الجواء».