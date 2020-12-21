زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت

ضرب زلزال بلغت قوته (4.4) درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الإثنين، المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت.

وقال المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي، إنه تم اليوم الإثنين (21 ديسمبر 2020م) وفي تمام الساعة (٦:٠٤) صباحًا بتوقيت دولة الكويت، رصد زلزال بقوة (4.4) درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت «منطقة المناقيش»، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام كويتية.

وأوضح المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق (١٠) كيلو مترات بباطن الأرض.

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