كان على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض..
ضرب زلزال بلغت قوته (4.4) درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الإثنين، المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت.
وقال المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي، إنه تم اليوم الإثنين (21 ديسمبر 2020م) وفي تمام الساعة (٦:٠٤) صباحًا بتوقيت دولة الكويت، رصد زلزال بقوة (4.4) درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت «منطقة المناقيش»، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام كويتية.
وأوضح المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق (١٠) كيلو مترات بباطن الأرض.
اقرأ أيضا:
زلزال يضرب منطقة الروضتين شمال الكويت
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.