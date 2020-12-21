السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا



برلين 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا اليوم 16 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجل 226 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و275 حالة.

// انتهى //

08:37ت م

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برلين 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا اليوم 16 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و510 آلاف و652 حالة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجل 226 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و275 حالة.// انتهى //08:37ت م0019

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