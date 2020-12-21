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ابن مساعد يتحدث عن أعراض ما بعد اللقاح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أنه سيعلن عن تجربته ما بعد لقاح ، ليرد على الشائعات المنتشرة بشأن الآثار الجانبية.

وقال ابن مساعد: " إلى الآن بحمد الله لا أعراض، وسألت بعد أخذ التطعيم ماهي الأعراض المتوقعة وكان الجواب حرارة، وآلام محتملة في المفاصل، وخمول لمدة بسيطة لا تتجاوز يومًا واحدًا، وقد لا تأتي هذه الأعراض ".

وأضاف: " هي بالمناسبة قد تأتي حتى مع لقاح الإنفلونزا الموسمية العادي ".

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