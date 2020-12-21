شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ابن مساعد يرد على عدم ارتدائه الكمامة أثناء تلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأحد، سبب عدم ارتدائه للكمامة أثناء تلقيه لقاح أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأحد، سبب عدم ارتدائه للكمامة أثناء تلقيه لقاح كورونا وقال ابن مساعد: " بعض التعليقات تسأل عن الكمامة، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه " . ونشر الأمير مقطع آخر له ظهر مرتديا للكمامة قبل تلقي اللقاح، مؤكدا أن الغرض كان إظهار وجهه للتوثيق أمام الجميع. يذكر أن الأمير عبد الرحمن قد استنكر تخويف البعض ونشر شائعات وأخبار ملفقة حول اللقاح، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، وتعهد وقتها أن يتلقى اللقاح ويوثق ذلك ليطمئن الجميع. شاهد أيضًا:

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..ابن مساعد يرد على عدم ارتدائه الكمامة أثناء تلقي اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.