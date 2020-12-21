شكرا لقرائتكم خبر عن 156 متعافيا يرفعون الإجمالي لـ 351878 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة 156 حالة شفاء جديدة، من فيروس « كورونا »، ليصل عدد المتعافين إلى 351878 حالة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 162 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 361010 حالات، من بينها 3010 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 416 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 6122 حالة، بإضافة 10 وفيات جديدة.

ووفقا للوزارة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 10.639.645 فحصاً مخبرياً دقيقاً وذلك بإضافة 33275 فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وبينت أن مراكز «تأكد» أجرت 5752142 مسحة، بينما قدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ1705377 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 24.766.522 عبر مركز 937.