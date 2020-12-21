شكرا لقرائتكم خبر عن تغير سلالات الفيروس «غير مقلق» والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت إن هناك أكثر من 4000 طفرة سجلت حتى الآن في النتوءات السطحية للفيروس منذ بداية الجائحة، ولا يشكل ظهورها أي تغير أو ارتفاع في خطورة وشدة الفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في تعليقها على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، إنها على اتصال وثيق بسلطات هذه الدولة، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوافرة لديها، حول النوع الجديد من «كوفيد- 19»، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر. وأضافت المنظمة، في تغريدة على تويتر: «سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره».
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