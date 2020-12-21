شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشرف ومشرفة يتابعون سير العمل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تابع المدير العام للتعليم بجدة د. سعد المسعودي، ميدانيا، صباح أمس، انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بعد» في عدد من المدارس، استهلها بزيارة لثانوية الأمير فواز التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، واطلع خلالها على سير أعمال الاختبارات وآلية أداء الطلاب لاختباراتهم، بالإضافة لنظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني وعملية معالجة الفاقد التعليمي.

وقدم مدير عام تعليم جدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية، مؤكدا أن المعلمين والمعلمات هم السند الحقيقي في العملية التعليمية دائما والثقة فيهم كبيرة، مثمنا كذلك جهود المشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات وكذلك أسر الطلاب والطالبات.

وشهدت مدارس تعليم جدة جولات ميدانية لمساعدي مدير عام تعليم جدة والقيادات التعليمية (بنين وبنات) للإشراف بشكل مباشر على سير الاختبارات ومتابعة دخول الطلاب والطالبات على ‎منصة مدرستي لأداء الاختبارات وتقديم الدعم الفني لقيادات مدارس ‎تعليم جدة بالإضافة لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة لدعم زملائهم وزميلاتهم في المدارس وذلك وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.