شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور تدعم سير الامتحانات تقنيا والان نبدء بالتفاصيل

أدى نصف مليون طالب وطالبة بتعليم المنطقة الشرقية، أمس الأحد، باكورة اختباراتهم للفصل الدراسي الأول «عن بعد» من خلال 1819 مدرسة.

وأوضحت «التعليم» أنه جرى إطلاق قاعة افتراضية وتخصيص فريق مساند لدعم سير ‎الاختبارات تقنيا والرد على كافة الاستفسارات من جميع الفئات «معلم- طالب- ولي أمر» وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أنه جرى الوقوف الكامل مبكرا على استعدادات مدارس المنطقة للاختبارات، والمبنية على 3 محاور رئيسية الأول «أسبوع المراجعة»، وذلك بالعمل على إعداد خطة متكاملة لمراجعة الطلاب والطالبات للمهارات الأساسية والمفاهيم بالإضافة إلى تدريبهم على الاختبارات الإلكترونية من خلال نماذج (forms) ومنصة مدرستي، كذلك حصر الطلاب والطالبات الذين يواجهون تحديات تقنية ووضع خطط بديلة لهم من خلال نموذج أو واجهة (Teams) أو من خلال الحضور للمدرسة مع تطبيق بروتوكولات الوقاية.

وأضاف: إن المحور الثاني يتمثل في إعداد إرشادات وتوجيهات ومواد علمية ولقاءات وورش عمل لتأهيل واستعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية والتي تم خلالها التركيز على مصلحة الطالب والطالبة وجاهزية جميع المعلمين والمعلمات من خلال المنصة، والقنوات التعليمية المعتمدة وزاريا، وصولا للمحور الثالث والمتمثل في، وضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار سير العملية التعليمية من خلال خطة واضحة، إضافة إلى العمل على إيجاد أنشطة إثرائية للطلاب والطالبات بما يشمل جميع المواد الدراسية وذلك بهدف دعم وسد الفجوة مع إثراء لما تم في التعليم عن بعد واستعدادا للفصل الدراسي الثاني بإكمال جميع المهارات مع الأخذ بالساعات التي أقرت وزاريا من الساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومن الساعة الثالثة حتى السادسة في المرحلة الابتدائية.

وتابع المتحدث الرسمي : «ركزنا على الجانب النفسي - المعنوي للطلاب والطالبات من خلال توجيه إرشادات تثقيفية للتعامل مع قلق الاختبارات، كذلك عملنا على تدريب قرابة 30 ألف معلم ومعلمة على كيفية التعامل مع منصة مدرستي، فضلا عن تكليف 23 مدربا ومدربة لتولي عملية التدريب».

وأشار إلى دعوة مدير التعليم د. ناصر الشلعان، بضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحا أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.